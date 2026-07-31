La Defensoría del Pueblo efectuó una visita al centro de educación básica general José María Barranco, en el distrito de La Chorrera, donde una estudiante fue víctima de agresión física por parte de compañeras de estudios en junio de este año.

La intervención tuvo como objetivo orientar a la comunidad educativa para dar seguimiento al caso, orientar sobre la aplicación de los protocolos vigentes y fortalecer las acciones de prevención y atención de la violencia escolar.

Adicionalmente, Anna Karina Salerno, directora de Unidades Especializadas, y el jefe de la Oficina Regional de La Chorrera, Norberto Domínguez, se reunieron con las autoridades del plantel, docentes de la Comisión de Disciplina y la psicóloga del centro educativo.

Ello con el objetivo de dar seguimiento al caso, orientar sobre la aplicación de los protocolos vigentes y fortalecer las acciones de prevención y atención de la violencia escolar.

Se recomendó mantener actualizado el libro de incidencias, activar oportunamente los protocolos de actuación y reforzar la coordinación interinstitucional para prevenir la violencia escolar y garantizar la protección de los derechos de la adolescente.

Asimismo, se brindó orientación sobre la correcta aplicación de los protocolos, guías, documentos y formularios vigentes para la atención de este tipo de situaciones.

Como resultado de la intervención, se acordó desarrollar jornadas de capacitación dirigidas a estudiantes, docentes y padres de familia sobre las leyes 285 y 289, la prevención del acoso escolar, la cultura de paz y la activación de los mecanismos institucionales para atender situaciones de violencia.

De igual manera, la Defensoría del Pueblo dará seguimiento al estado personal, médico, emocional y académico de la estudiante afectada, así como al abordaje de las demás adolescentes involucradas, indicó Anna Karina Salerno, directora de Unidades Especializadas.