Crisis y grietas en el fútbol panameño

El fútbol panameño atraviesa un momento sumamente preocupante.

Una seguidilla de tropiezos internacionales tanto a nivel de clubes como de selecciones juveniles ha dejado al desnudo las profundas grietas de nuestro balompié.

​El reciente estreno en la Copa Centroamericana expuso severamente la falta de ritmo competitivo de la liga local: la dura derrota de Plaza Amador 2-4 ante Diriangén en Nicaragua dejó ver desatenciones defensivas alarmantes, mientras que la caída de UMECIT 1-2 frente al Saprissa ratificó la marcada brecha que aún separa a nuestros clubes de los referentes regionales.

​Por su parte, las selecciones juveniles han ofrecido un reflejo amargo de las deficiencias formativas e institucionales.

En primer lugar, la selección Sub-20, apenas cuatro días después de sufrir un contundente 0-3 ante Canadá en su debut, dejó ir una ventaja de dos goles para terminar empatando 2-2 frente a Jamaica.

A este panorama se le sumó el tropiezo de la selección Sub-21, que cayó derrotada 0-1 ante Colombia en su debut en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

​Dejar escapar triunfos, ceder puntos en el tiempo de reposición y sumar tropiezos consecutivos no solo evidencia fragilidad mental y física en nuestros futbolistas, sino también la clara debilidad técnica y táctica de los cuerpos técnicos, quienes han mostrado serias limitaciones en la lectura de los partidos, la realización de variantes efectivas y el manejo de marcadores a favor bajo presión.​

Esta seguidilla de fracasos no es fruto de la casualidad, sino el síntoma directo de una organización endeble caracterizada por una infraestructura precaria, canchas en pésimo estado, la ausencia de torneos juveniles sostenibles y una gestión directiva improvisada que carece de planes integrales a largo plazo.

A esto se le suma la falta de preparación y actualización del cuerpo técnico nacional.

​Sin una reestructuración profunda en las bases y una verdadera profesionalización en los banquillos, el fútbol panameño continuará estancado y alejándose de la élite.