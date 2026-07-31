'La transformación digital solo tiene sentido si mejora la vida de las personas'

Caja de Ahorros acaba de presentar una nueva Banca en Línea. ¿Qué representa este lanzamiento para la institución?



AF: Nuestra nueva banca en línea representa un paso muy importante dentro de la evolución de Caja de Ahorros. No estamos hablando únicamente de una nueva plataforma tecnológica, sino de una nueva forma de relacionarnos con nuestros clientes. Queremos ofrecer una experiencia más sencilla, más rápida y más segura, alineada con la forma en que hoy las personas administran sus finanzas. Este proyecto refleja nuestra visión de construir una banca más moderna, cercana y conectada con las necesidades de los panameños.







¿Qué cambia para los clientes con esta nueva plataforma?



AF: Cambia la experiencia completa. Los clientes podrán realizar muchas más gestiones desde donde se encuentren, sin depender de horarios o desplazamientos a una sucursal. Incorporamos una plataforma mucho más intuitiva, con procesos simplificados y nuevas funcionalidades que facilitan el día a día de los clientes. Queremos que administrar sus finanzas sea una experiencia cómoda y eficiente.







¿Cuáles considera que son las principales novedades de esta nueva Banca en Línea?



AF: Hay avances muy importantes. Pero resalto que somos el primer banco del país en integrar dentro de una misma plataforma las soluciones Yappy, Kuara y ACH Xpress. Además, incorporamos la autoafiliación digital, apertura de cuentas de ahorro, activación de tarjetas de crédito, personalización del PIN para tarjetas Visa y Mastercard, emisión de cartas de referencia bancaria y de intereses hipotecarios, transferencias internacionales y nuevas opciones de autenticación mediante biometría o token. Todo fue diseñado pensando en ofrecer mayor autonomía al cliente.







La digitalización también genera inquietudes sobre la seguridad. ¿Cómo responde Caja de Ahorros a ese desafío?



AF: La seguridad ha sido una prioridad desde el inicio del proyecto. Esta nueva plataforma incorpora estándares tecnológicos modernos para proteger la información y garantizar la continuidad operativa. Implementamos autenticación biométrica, mecanismos reforzados para validar transacciones y procesos seguros para la recuperación de credenciales. Nuestro objetivo es que los clientes disfruten de una experiencia moderna, pero con la tranquilidad de que sus datos y operaciones están protegidos.







¿Qué mensaje les daría a los clientes respecto a esta nueva plataforma?



AF: Queremos transmitirles confianza e invitarlos a ser parte de esta evolución que nos permite estar más conectados. El proceso de migración es sencillo. Solo deben descargar la nueva aplicación o ingresar a la nueva plataforma web y registrarse utilizando el usuario que ya empleaban en la banca en línea anterior. El sistema los guiará paso a paso. Estamos convencidos de que, una vez conozcan todas las nuevas funcionalidades, descubrirán una plataforma mucho más completa y fácil de utilizar.







Este lanzamiento forma parte de una amplia transformación. ¿Qué otros proyectos vienen para Caja de Ahorros?



AF: Continuamos avanzando en iniciativas estratégicas que fortalecerán nuestra propuesta de valor. Estamos desarrollando Omnicaja, una plataforma de omnicanalidad que permitirá integrar todos nuestros canales de atención para ofrecer una experiencia mucho más personalizada. También trabajamos en Data Lake, que fortalecerá el análisis de información para responder con mayor rapidez y ofrecer productos cada vez más alineados con las necesidades de nuestros clientes. Además, trabajamos en el desarrollo de una nueva banca digital especializada para empresas y comercios.







Después de 92 años de historia, ¿cómo se mantiene vigente una institución como Caja de Ahorros?



AF: Escuchando a nuestros clientes y evolucionando junto a ellos. Nuestra esencia sigue siendo la misma: somos El Banco de la Familia Panameña y mantenemos el compromiso de promover la inclusión financiera y acompañar el desarrollo del país. Lo que cambia son las herramientas. Hoy la innovación nos permite cumplir esa misión de una manera más eficiente, más cercana y con mejores soluciones para cada etapa de la vida de nuestros clientes.







¿Cómo imagina la banca que Caja de Ahorros quiere construir en los próximos años?



Andrés Farrugia: Una banca cada vez más simple, segura e inclusiva. Queremos que nuestros clientes puedan resolver sus necesidades financieras desde cualquier lugar, con una experiencia confiable y personalizada. La tecnología seguirá evolucionando, pero nuestro propósito permanecerá intacto: generar oportunidades, fortalecer la confianza y acompañar el crecimiento de las familias panameñas. La transformación digital no es el destino; es el camino para servir mejor.