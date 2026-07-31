Detienen a reclutador local de mercenarios; dos panameños más iban rumbo a la guerra

Un panameño supuestamente vinculado a una red de trata de personas con fines de reclutamiento de nacionales para la guerra entre Rusia y Ucrania fue capturado infraganti en el Aeropuerto Internacional de Tocumen por agentes de la Policía Nacional (PN), que en la misma acción rescataron a dos de las víctimas del presunto reclutador, informó este jueves el ente de seguridad.



"Como resultado de una acción investigativa desarrollada en el Aeropuerto Internacional de Tocumen -el principal del país-, la Policía Nacional a través de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) aprehendieron en flagrancia a un ciudadano panameño, presuntamente vinculado a una red criminal dedicada al delito contra la humanidad, en la modalidad de trata de personas", según un comunicado de la PN divulgado esta noche.



La información oficial señala que durante el operativo los agentes "lograron ubicar y rescatar a dos víctimas de nacionalidad panameña, quienes se disponían a viajar bajo este supuesto ofrecimiento laboral", y precisa que al momento de la aprehensión, "al sospechoso se le encontraron en su poder los pasaportes de ambas víctimas".



El comunicado añade que según con las investigaciones, "el sospechoso presuntamente captaba ciudadanos panameños mediante falsas ofertas laborales para trasladarlos y reclutarlos con fines relacionados con la guerra en Rusia".



El sospechoso, no identificado, fue puesto a disposición de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada para los trámites e investigaciones correspondientes, indica el comunicado.



La Fiscalía de Panamá informó el martes que abrió cuatro investigaciones relacionadas con jóvenes panameños que recibieron ofertas de empleo en el extranjero y terminaron en la guerra de Ucrania, en la que al menos un nacional del país centroamericano ha muerto según el Gobierno.



El Ministerio Público de Panamá no aclaró si una de estas investigaciones está relacionada con la muerte de un ciudadano panameño, confirmada por la Cancillería.



El vicecanciller panameño de Relaciones Exteriores, Carlos Guevara Mann, confirmó que tiene registrados 24 panameños relacionados con la guerra, 19 asociados a las fuerzas rusas y cinco a las ucranianas, publicó este jueves el diario La Prensa.



De ese grupo, según la publicación, uno falleció y nueve permanecen desaparecidos.



La Embajada de Ucrania en Panamá señaló el lunes que "redes rusas" realizan "en el territorio de Panamá" actividades de reclutamiento para la guerra iniciada en su contra por Moscú, y expresó la "disposición de mantener una estrecha cooperación" con las autoridades panameñas para poner fin a esta situación.



En un comunicado, la delegación diplomática aseguró que en Ucrania el "mercenarismo" está prohibido por ley, por lo que no puede categorizarse así a los ciudadanos panameños "que participan en la defensa (de Ucrania) frente a la agresión rusa".



Los extranjeros que luchan del lado ucraniano "forman parte oficialmente del personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania o de la Guardia Nacional de Ucrania, sobre la base de la Ley de Ucrania, sobre el deber militar y el servicio militar", indicó la misiva publicada por la embajada ucraniana en sus redes sociales.



El Gobierno de Panamá ha pedido a los panameños cautela ante ofertas laborales en el extranjero que puedan estar vinculadas con el reclutamiento para la guerra.



Según los testimonios de familiares y de antiguos comandantes de la fuerza pública de Panamá, hay casos de panameños que se han enrolado voluntariamente, pero también de otros que han llegado al frente bajo engaños.