Ana Isabel Carrizo conquista la Medalla Margarita Lozano 2026

En un evento dedicado a la exaltación del traje nacional panameño, Ana Isabel Carrizo, reina de Calle Arriba de Las Tablas 2026, fue proclamada ganadora de la Medalla Margarita Lozano 2026, el máximo galardón que otorga el Festival Nacional de la Pollera, celebrado este miércoles en el marco del Día de la Pollera.

Carrizo obtuvo el reconocimiento luciendo una pollera zurcida en tonos negro, aqua y turquesa, destacando por la calidad de la confección, el porte y el estricto apego a las normas tradicionales que rigen el concurso.

El evento, organizado por el Club de Leones de Las Tablas, celebró este año su 69.ª edición, consolidándose como uno de los concursos folclóricos de mayor prestigio en el país.

El presidente del comité organizador, Luis Carlos Olson Amaya, informó que participaron 76 concursantes, entre niñas y adultas, representando las distintas variedades de la pollera panameña qué competirán cada una en su categoría.

Olson Amaya destacó que para el Club de Leones este festival representa un compromiso con la preservación de las tradiciones nacionales. "Exaltar el folclore es una distinción, especialmente en la provincia de Los Santos, considerada la cuna del folclore panameño", manifestó.

Además de recibir la prestigiosa Medalla Margarita Lozano, la ganadora obtuvo un premio en efectivo de más de mil balboas, se anunció oficialmente.

Durante la competencia, el jurado calificó aspectos como el uso correcto de la pollera, la autenticidad de las joyas, el arreglo de cabeza, el planchado, las enaguas, el largo del pollerón, el calzado y otros detalles establecidos en el reglamento, con el propósito de preservar la autenticidad del traje típico nacional.

Como parte de la ceremonia también fue presentada y proclamada la reina del 70.º Festival Nacional de la Pollera, quien tendrá la responsabilidad de representar y promover esta tradicional celebración durante el próximo año, dando continuidad al legado de una de las festividades folclóricas más importantes de Panamá, honor que recaer a en la joven Aida Huertas Díaz.

El Festival Nacional de la Pollera, dedicado a honrar la memoria de Margarita Lozano, reúne cada año a artesanas, portadoras, diseñadores y amantes del folclore panameño, reafirmando el valor cultural e histórico del traje nacional y fortaleciendo su conservación para las nuevas generaciones.