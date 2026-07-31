Presentan libro homenaje al maestro Edgardo De León Madariaga

Durante la Feria Nacional de Artesanías se presentó oficialmente el libro "Edgardo De León Madariaga: el genio creativo", escrito por Rolando Domíngo. La obra homenajea a una de las figuras más importantes en la preservación de la indumentaria y las tradiciones panameñas.

El libro recopila un detallado catálogo visual de los diseños originales de De León Madariaga. Además, describe paso a paso su proceso artesanal y de confección, ofreciendo una visión completa de su trabajo creativo.

La publicación incluye emotivos testimonios de familiares, allegados y expertos que compartieron con el maestro. Estos relatos destacan tanto su dimensión humana como su aporte técnico al folclor nacional.

La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, resaltó el legado del artista. “El aporte de Edgardo de León al patrimonio cultural panameño es incuestionable”, afirmó durante la presentación.

Herrera señaló que De León Madariaga se convirtió en referente de la pollera moderna, elegante y sofisticada. Sus creaciones con enaguas, encajes y tembleques forman parte esencial de la identidad panameña.

La ministra agregó que la obra es un documento histórico, artístico y cultural. Está enriquecida con fotografías de época, testimonios personales y dibujos originales que muestran el proceso creativo del maestro.

Durante la ceremonia se entregó oficialmente el libro a los miembros de la familia De León González. El acto rindió un respetuoso homenaje a la memoria del folclorista.

También se entregó un ejemplar a Herrera. Con esta acción se cumple el compromiso institucional de proteger y difundir el patrimonio artesanal del país.

La publicación busca salvaguardar el conocimiento para las futuras generaciones. Representa un esfuerzo por mantener viva la memoria de las tradiciones panameñas a través del legado de De León Madariaga.

Con este tributo, Panamá reconoce el impacto duradero de uno de sus más destacados creadores. El libro se convierte en una herramienta clave para estudiar y valorar la riqueza cultural del país.