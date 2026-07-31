Panamá recibe contingentes de ocho países para el inicio del Ejercicio Multinacional Panamax 2026

Panamá comenzó a recibir a las primeras delegaciones internacionales de uniformados que formarán parte del Ejercicio Multinacional Panamax 2026, uno de los adiestramientos militares de mayor escala y relevancia táctica en el hemisferio occidental, según reportó el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg).

Hasta el momento, han arribado al territorio nacional contingentes pertenecientes a fuerzas especiales de Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Perú y República Dominicana.

Las delegaciones han ingresado al país equipadas con armamento y pertrechos especializados, sumando cerca de 500 efectivos militares en esta primera fase. Esta cifra representa el 30 % del pie de fuerza total de 1,700 uniformados proyectados para participar en las maniobras combinadas.

Delegaciones en camino y alcance estratégico de las maniobras

En el transcurso de los próximos días, el Ministerio de Seguridad confirmó que se completará el pie de fuerza multinacional con la llegada de contingentes procedentes de Alemania, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Gran Bretaña, Jamaica, México, Países Bajos y Paraguay.

Coordinación operacional y resguardo de infraestructuras críticas

El Ejercicio Panamax 2026 tiene como propósito central homologar las tácticas de coordinación, comunicaciones e inteligencia entre las fuerzas armadas y organismos de seguridad de los países aliados.

Las maniobras incluyen simulaciones de combate en escenarios navales, terrestres, aéreos y de comandos especiales, con un soporte logístico multinacional diseñado para medir la capacidad de respuesta ante amenazas asimétricas, delincuencia organizada transnacional y contingencias que pongan en riesgo vías estratégicas como el Canal de Panamá.

"La presencia de tropas multinacionales en Panamá reafirma el papel estratégico del país como punto de encuentro para la seguridad continental y la cooperación internacional", destacó el ministerio.

Con esta edición, Panamá se consolida como el epicentro del adiestramiento interinstitucional para la defensa marítima y la estabilidad operacional del continente americano.