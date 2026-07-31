Procuradora de la Administración aclara origen del bono de $500

La procuradora de la Administración, Grettel Villalaz, aclaró públicamente el alcance y la temporalidad de la resolución publicada recientemente en la Gaceta Oficial, la cual autoriza el desembolso de una gratificación de $500.00 para los funcionarios de la institución.

Villalaz explicó que el acto administrativo en cuestión no constituye una medida presupuestaria aprobada en el periodo corriente, sino que corresponde a una decisión formalizada desde el año pasado que ya contaba con su respectiva partida asignada.

Origen presupuestario y desfase en la publicación oficial

Según detalló la titular de la Procuraduría de la Administración, el documento fue remitido formalmente para su promulgación desde finales del año anterior, por lo que el atraso en su divulgación obedece a trámites extemporáneos de la imprenta oficial.

La procuradora enfatizó que el bono otorgado a los colaboradores de la entidad responde al principio de equiparación de incentivos que la Constitución y las leyes del país reconocen para los servidores del sistema de administración de justicia.

"Esa resolución correspondía al bono que se le entregó a los funcionarios de la Procuraduría y de todo lo que fue el Ministerio Público, también al Órgano Judicial, tal como lo establece la Constitución y la Ley de que tienen derecho sobre el mismo", expresó Villalaz.

De acuerdo con la funcionaria esto es un presupuesto que la Procuraduría tenía asignado el año pasado y no sabemos por qué se publicó este año".

Con esta aclaración, la institución busca desmitificar el impacto sobre el presupuesto estatal vigente, reiterando que la norma ya había sido ejecutada conforme a los canales administrativos correspondientes.