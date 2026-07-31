MICI capacita a empresarias panameñas para llevar sus productos a mercados internacionales

Con el propósito de fortalecer la capacidad exportadora de los emprendimientos liderados por mujeres, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) participó en la tercera sesión de homologación del Canal de Empresarias 2026, donde compartió herramientas y conocimientos orientados a facilitar el acceso de las empresarias panameñas a mercados internacionales.

La actividad se desarrolló en Ciudad del Saber y reunió a más de 200 emprendedoras de manera presencial, además de participantes que siguieron la jornada de forma virtual desde las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio e Industrias de Chiriquí (CAMCHI).

Como parte del programa, especialistas del MICI ofrecieron la conferencia "Oportunidades de Internacionalización para empresarias", en la que explicaron los principales aspectos que deben considerarse para iniciar un proceso de exportación.

Asimismo, abordaron los criterios para identificar productos con potencial competitivo en el exterior y las oportunidades existentes para ampliar la presencia de las empresas panameñas en nuevos mercados.

Esta iniciativa forma parte del proceso de formación integral que promueve el Canal de Empresarias, con el objetivo de fortalecer las capacidades de mujeres emprendedoras y empresarias en diferentes etapas de desarrollo de sus negocios.

Además de los contenidos relacionados con el comercio internacional, la jornada incluyó sesiones sobre el arte del Elevator Pitch, la elaboración de presupuestos, la gestión financiera y las proyecciones empresariales, herramientas que contribuyen al fortalecimiento de emprendimientos más competitivos y sostenibles.

Durante el encuentro, las participantes manifestaron un marcado interés en los temas expuestos por el MICI, realizando consultas sobre los requisitos para exportar, las condiciones que deben cumplir sus productos y las estrategias para identificar aquellos con mayores posibilidades de éxito en mercados internacionales.