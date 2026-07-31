Síndrome del refrigerador vacío, el riesgo de compartir gastos

Un gasto resuelve una necesidad inmediata y una inversión construye un activo que puede crecer con el tiempo, una diferencia enorme que con el tiempo puede volverse peligrosa para la pareja, especialmente, para aquellas que comparten responsabilidades económicas, lo que parece ser un acuerdo justo.

Nadie inicia una relación o se casa pensando en la separación, sin embargo, tampoco se imaginan que compartir gastos pueda generar tanta desigualdad años después.

En finanzas, según explicó el inversionista Yoel Sardiñas, a esta práctica se le conoce como el "síndrome del refrigerador vacío", que es cuando ambos miembros de la pareja aportan a los gastos diarios del hogar, pero solo uno está construyendo un patrimonio a largo plazo.

Cuando llega la ruptura, una verdad dolorosa sale a la luz, durante años ayudó a llenar el refrigerador, no obstante, no construyeron patrimonio propio.

Sardiñas comentó que esto le suele suceder con frecuencia a las mujeres, ya que ganan en promedio 20% menos que los hombres a nivel mundial, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y acumulan 2,5 menos riquezas.

Esta diferencia determina quién aplica para los créditos más grandes, firma la hipoteca o acumula más activos a su nombre, además, el que gana menos suele asumir los gastos diarios, mientras que la otra parte destina una mayor proporción de sus ingresos a activos que generan patrimonio.

Afortunadamente, esto puede cambiar, antes de seguir llenando la nevera, Sardiñas aconsejó hacerse tres preguntas incómodas sobre cómo están construyendo patrimonio juntos: ¿Los activos que estamos construyendo están a nombre de ambos? ¿Una parte del dinero que entra al hogar se destina todos los meses a crear patrimonio y no solo a cubrir gastos? ¿Los dos entendemos dónde está invertido nuestro dinero y cómo está creciendo?

Es importante no solo llenar el refrigerador hoy, sino construir patrimonio propio para el futuro, especialmente para evitar brechas económicas que se agravan con el tiempo y que afectan más a las mujeres.