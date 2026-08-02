Udelas cuenta con centro de orientación psicológica para los estudiantes

La Universidad Especializada de las Américas (Udelas) ha puesto en marcha el Centro de Orientación y Atención Socioeducativa (Coases) para dar respuesta a los crecientes desafíos asociados con la salud mental, el estrés y las altas exigencias de la vida universitaria.

Esta nueva iniciativa nace ofreciendo un espacio de acompañamiento completamente gratuito, personalizado y confidencial, con el firme propósito de fortalecer el bienestar integral de su comunidad estudiantil a nivel nacional.

A través de Coases, los estudiantes de Udelas tendrán acceso a una amplia gama de servicios diseñados para potenciar tanto su rendimiento académico como su crecimiento personal.

Consejería psicológica y emocional: Apoyo profesional para la gestión del estrés y el cuidado de la salud mental.

Tutorías y mentorías personalizadas: Guía académica para superar los retos de las distintas carreras.

Optimización de hábitos de estudio: Herramientas prácticas para mejorar el rendimiento y la organización del tiempo.

Desarrollo personal y profesional: Espacios de participación en actividades de extensión, investigación y formación con un enfoque profundamente humano.

La rectora de Udelas, Nicolasa Terreros Barrios, subrayó la importancia de esta apertura y destacó que la iniciativa refleja la esencia de la universidad hacia su comunidad.

"En Udelas pensamos en el bienestar de los estudiantes. Sabemos que cada joven enfrenta retos distintos durante su formación universitaria y por eso hemos creado Coases, un servicio gratuito, personalizado y confidencial que les permita sentirse acompañados, escuchados y respaldados en cada etapa de su desarrollo", comentó.