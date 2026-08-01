Hay miembros de la Fuerza Pública que están pidiendo licencia para ir a la guerra entre Rusia y Ucrania

La participación de panameños en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania también ha alcanzado las filas de los estamentos de seguridad pública.

Este sábado, el director del Servicio Nacional Aeronaval, Luis Antonio De Gracia, recalcó que tiene conocimiento de miembros que han solicitado licencia para desplazarse hacia la zona de combate.

"Sabemos que hay miembros de la Fuerza Pública que están pidiendo su licencia para ello (irse a Rusia o Ucrania). La Aeronaval no es la excepción", expuso.

Frente a este escenario, De Gracia precisó que han realizado los acercamientos necesarios para ponerlos en contexto y sepan que van a tomar una decisión que comprometería su integridad física.

De parte del Senan, De Gracia informó que de momento hay un solo miembro que ha tomado una decisión relacionada a partir hacia alguno de los bandos.

Para el director, el acceder a una paga un tanto superior a la cuantía que reciben en Panamá estaría detrás de las motivaciones para que estas personas decidan enlistarse.

Esta semana, el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, informó que el Gobierno de Panamá tiene registro de 19 panameños vinculados a las Fuerzas Armadas de Rusia.

De ese grupo, algunos permanecen activos, otros están desaparecidos y uno falleció, hecho confirmado por las autoridades panameñas.

Asimismo, se reporta la participación de cinco panameños en las fuerzas ucranianas, lo que refleja la presencia de connacionales en ambos bandos del conflicto.

La Cancillería mantiene seguimiento de la situación y ha sostenido conversaciones con representantes diplomáticos de Rusia y Ucrania.

Guevara Mann adelantó que estaba prevista una reunión con el encargado de negocios de Ucrania para abordar directamente este tema.

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Este sábado, además, se decretó la detención provisional de un hombre señalado de presuntamente reclutar a panameños. El sujeto fue detenido el jueves en el aeropuerto de Tocumen con dos panameños que viajarían a estos destinos.