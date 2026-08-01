Superintendencia de Bancos se apoyará en la IA para fortalecer supervisión bancaria

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) prepara una transformación estructural en sus mecanismos de control y fiscalización financiera. Frente a la creciente amenaza de los ciberataques en el entorno digital, el ente regulador apostará por la implementación de Inteligencia Artificial (IA) para transitar hacia un modelo de supervisión tecnológica (suptech) más moderno, analítico y preventivo.

Así lo dio a conocer el superintendente de Bancos de Panamá, Milton Ayón, quien advirtió que la seguridad informática representa actualmente el mayor desafío estratégico para el ecosistema financiero nacional.

"El riesgo de ciberseguridad es lo que no deja dormir a nadie: ni al gobierno, ni a la banca privada, ni a ninguna institución", afirmó Ayón, subrayando la urgencia de adaptar los controles del regulador a la velocidad del entorno digital.

Ayón acudió esta semana a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional de Diputados, en donde expuso la necesidad de los fondos para concretar estos planes.

La SBP trabaja en la conformación de un equipo multidisciplinario especializado en IA. Este personal técnico tendrá a su cargo la implementación de herramientas avanzadas para mapear riesgos interconectados en tiempo real y anticipar vulnerabilidades en el sistema bancario.

"Estamos creando todo un equipo también de gente con Inteligencia Artificial para que puedan hacer la supervisión bancaria de una forma distinta, más moderna: subtech o supervisión con tecnología", añadió.

Con estos mecanismos, por ejemplo en el caso del riesgo de crédito, se podría saber cuáles son las características que están saltando a los patrones normales y tomar las medidas.