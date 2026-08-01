Yemil sale de la cárcel: deberá trabajar y recibir tratamiento psicológico si quiere seguir en la calle

La jueza de cumplimiento del Sistema Penal Acusatorio (SPA), Yira Quintero, concedió la medida de libertad vigilada al cantante de música urbana Yerik Emil Navarro Mosquera, conocido artísticamente como "Yemil", reemplazando la pena de 75 meses de prisión que se le había impuesto en 2022 por el delito de violencia psicológica.

La decisión judicial se basó en que el privado de libertad ya cumplió con las dos terceras partes de la condena requeridas por la ley para optar por este beneficio.

Como parte de la resolución emitida por el Órgano Judicial, la jueza Quintero estableció un estricto régimen de condiciones que el artista deberá cumplir de forma obligatoria para mantener el beneficio de la libertad vigilada:

Con respecto al tema laboral, Yemil deberá laborar en la empresa Multibites Group, S.A., desempeñando funciones de limpieza, compras y mensajería los días miércoles y jueves, en un horario de 4:00 p. m. a 11:00 p. m., devengando un salario mensual $300.00.

En relación con el tratamiento e intervención psicológica se le ordenó recibir tratamiento especializado en violencia doméstica dentro de un centro de salud público o privado, además de integrarse a los talleres de psicología del Equipo Interdisciplinario del Órgano Judicial.

Yemil permanecerá bajo la supervisión del departamento de Trabajo Social, el cual realizará visitas periódicas de control tanto en su residencia como en su lugar de trabajo.

Por otro lado el artista deberá permanecer en su residencia los días miércoles y jueves en un horario de 1:00 a. m. a 7:00 a. m. En caso de requerir participar en actividades artísticas durante ese lapso, deberá solicitar una autorización previa y por escrito ante el Juzgado de Cumplimiento.

También deberá firmar un registro de asistencia en su centro laboral, justificar cualquier eventual ausencia por fuerza mayor y mantener puntualidad. Asimismo, se fijó una prohibición irrestricta de acercamiento o contacto con la víctima por cualquier medio.

El incumplimiento de cualquiera de estas medidas dispuestas por el juzgado podría acarrear la revocatoria del beneficio y el reingreso del cantante a un centro penitenciario.