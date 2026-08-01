Siete naciones consolidan su alianza marítima en el ejercicio PANAMAX 2026

Unidades navales de siete países participan desde este sábado en los ejercicios marítimos de PANAMAX 2026, el mayor ejercicio multinacional de seguridad de la región.

El Ministerio de Seguridad informó que con el arribo de sus embarcaciones, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Países Bajos, Panamá y República Dominicana inician las maniobras conjuntas orientadas a fortalecer la defensa del Canal de Panamá, la interoperabilidad entre fuerzas aliadas y la seguridad marítima regional.

Para el desarrollo de las operaciones, las unidades fueron organizadas en dos fuerzas de tarea, una en el océano Pacífico y otra en el mar Caribe, desde donde ejecutarán de forma simultánea ejercicios de patrullaje, interdicción marítima y protección de rutas estratégicas.

En el Pacífico operarán el buque patrullero CGC Robert Ward de la Guardia Costera de Estados Unidos; las lanchas patrulleras L-306 Taboga y P-301 Panquiaco del Servicio Nacional Aeronaval de Panamá; la patrullera costera Isla Gorgona de la Armada de Colombia; el buque patrullero ARM Jalisco de la Armada de México; y el buque BAE Loja de la Armada de Ecuador.

Estas unidades pondrán a prueba sus capacidades mediante escenarios que simulan amenazas transnacionales y operaciones de control marítimo.

En el Caribe participarán el buque patrullero de alta mar HNLMS Groningen de la Marina Real de los Países Bajos; la lancha patrullera GC-112 Altair de la Armada de República Dominicana; la P-230 Los Santos del Servicio Nacional Aeronaval de Panamá; y la fragata ARC Caldas (FM-52) de la Armada de Colombia, integrando una fuerza multinacional preparada para responder de manera coordinada ante escenarios complejos.

Con este despliegue naval, PANAMAX 2026 reafirma el compromiso de Panamá y de las naciones participantes con la protección del Canal de Panamá, una infraestructura estratégica para el comercio mundial, al tiempo que fortalece la cooperación internacional, la interoperabilidad y la capacidad de respuesta conjunta frente a los desafíos de la seguridad marítima.