Fuerza Pública y Armada de EE. UU. refuerzan preparación ante posibles amenazas al Canal

Las fuerzas de seguridad panameñas participaron en jornadas de preparación junto a la Armada de Estados Unidos en Sherman, Colón. El encuentro incluyó actividades físicas y operativas que buscan reforzar la capacidad de respuesta ante escenarios de riesgo.

En este contexto, el director del Servicio Nacional Aeronaval, Luis Antonio De Gracia, destacó que la cooperación internacional es clave para fortalecer la defensa nacional. Según explicó, los entrenamientos permiten a las unidades panameñas adquirir nuevas destrezas y mejorar su coordinación.

Además, se realizó la llamada Milla Verde, una caminata forzada que reunió a 128 participantes entre personal panameño y estadounidense. La prueba puso a los equipos en condiciones de resistencia y disciplina, esenciales para operaciones conjuntas.

De Gracia también subrayó la importancia estratégica de estas prácticas, al señalar que Panamá debe estar preparado para responder incluso a un eventual ataque contra el Canal. Con ello, resaltó la relevancia de mantener capacidades listas y actualizadas.

Por otra parte, las jornadas incluyeron simulaciones de campo y ejercicios tácticos que buscan fortalecer la cooperación bilateral.

Asimismo, las autoridades recalcaron que la prioridad sigue siendo la protección del territorio y del Canal de Panamá. Con estas prácticas, Panamá reafirma su compromiso de mantener una defensa sólida y preparada frente a cualquier amenaza.