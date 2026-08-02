Cámara de Comercio efectuará 'bootcamp' para emprendedores

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) efectuará el próximo 5 de agosto el Bootcamp para Emprendedores: "De la Idea al Negocio", con la participación esperada de más de 200 emprendedores panameños.

El programa de formación se centrará en la aplicación práctica de herramientas estratégicas, destacando: Inteligencia artificial aplicada a los negocios, metodologías prácticas para emprender, guías concretas para el proceso de formalización y ventanilla única y articulación interinstitucional.

Uno de los mayores atractivos del evento es la integración de soluciones en un solo espacio mediante la colaboración entre el Gobierno Nacional, entidades bancarias miembros de la Cámara y diversos gremios profesionales.

Entre las entidades que dirán presente están el Ministerio de Salud, Municipio de Panamá, Municipio de San Miguelito, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Caja de Seguro Social (CSS), Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) y Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

El presidente del gremio, Aurelio Barría Pino, destacó que la formalización de los emprendedores representa la puerta de entrada para acceder a créditos bancarios, clientes corporativos y mercados internacionales.

"Por ello, el esfuerzo institucional apunta a simplificar los trámites y ofrecer mentorías, capacitación y conexión directa con opciones de financiamiento, transformando el emprendimiento en un camino acompañado y sostenible para la generación de empleo en Panamá", dijo el empresario.

El 96% de las empresas en el país son Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes).



