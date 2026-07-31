Panamá
Caja de Ahorros estrena una banca en línea más moderna que conecta con todos
- Francisco Paz
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- fpaz@epasa.com
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- @PanamaAmerica
La nueva Banca en Línea de Caja de Ahorros, se convierte en la primera en ofrecer al usuario la integración de plataformas de pago como Yappy, Kuara y Xpress.
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La Caja de Ahorros (CA) presentó su nueva Banca en Línea que incorpora novedades como realizar pagos a través de Yappy, Kuara y ACH Xpress, y efectuar transferencias internacionales.
La banca virtual estará a disposición de los 650 mil clientes de la CA, quienes con solo acceder podrán solicitar préstamos, tarjetas de crédito, así como cartas de referencia y cartas de saldo.
El gerente general de este banco estatal, Andrés Farrugia González, destacó que es una aplicación muy completa que se puede personalizar y se maneja a través de biometría.
"Realmente estamos muy complacidos de poder darles a nuestros clientes una plataforma como esta, que realmente cambia toda la dinámica de cómo nos relacionamos con el día a día con nuestros clientes", dijo el ejecutivo.
Farrugia informó a aquellos clientes que ya cuentan con la banca en línea, que deben bajar la nueva aplicación, debido a que es completamente diferente.
"Es como borrar y entrar a una cuenta nueva, sin embargo, entran con su usuario de siempre y la información ya está cargada, así que va a ser muy muy fácil", comunicó Farrugia.
Los topes máximos con los que trabajará esta aplicación son los ya establecidos en las plataformas como 5 mil dólares, en el caso de Yappy, y mil dólares para empezar por la plataforma interna.'
92
años de confianza y solidez tiene el Banco de la Familia Panameña.
650
mil clientes tiene la Caja de Ahorros a nivel nacional.
Caja de Ahorros innova como intermediario financiero del Estado con esta tecnología, que facilitará la vida a sus clientes, ya no tienen que gastar tiempo y dinero en ir a una sucursal y lo puede hacer desde la inmediatez de su teléfono, con una plataforma de primer mundo, con biometría y tokenización. Para efectuar transacciones internacionales se podrán utilizar las plataformas instantáneas de pago sin la necesidad de llenar formularios y documentaciones, que demoraban entre dos y tres días.
"No hemos perdido ningún detalle para poder brindar una verdadera banca en línea moderna, ágil y completa", subrayó el gerente general de CA.
La entidad informó que se encuentra trabajando en una banca especializada que funcione para su segmento comercial, la que incorporará soluciones digitales orientadas a fortalecer la gestión financiera de empresas y comercios.
Para conocer más de la nueva banca en línea de Caja de Ahorros, los clientes pueden ingresar a la página web www.cajadeahorros.com.pa y descargar el APP, así como llamar al 800-2252 o +5075083456 para residentes en el extranjero, o contactar a Andrea, asistente virtual del banco, a través del Whatsapp +50769490076.
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