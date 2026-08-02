Panamá derrota a Colombia y avanza invicto a la Súper Ronda

El derecho Kevin Miranda protagonizó una joya en la lomita y recibió apoyo de sus compañeros Alberto Guerrero y Gilberto Chú, para blanquear a Colombia y poner a Panamá en la siguiente ronda del torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 que se juegan en República Dominicana.

El chiricano Kevin Miranda lanzó en gran forma durante 6.1 entradas, permitiendo 4 aislados imparables y se apuntó el triunfo por Panamá y juego salvado para el izquierdo Gilberto Chú.

Panamá termina la fase regular con foja de 3-0 tras vencer a México, Nicaragua y Colombia, avanzando sin derrotas a la "Súper Ronda" donde estarán en juego las medallas del béisbol de estos juegos regionales.

Panamá fabricó dos carreras en la baja de la primera entrada y una más en la baja de la cuarta para sellar su producción de 3 anotaciones, con imparables y sin errores a la defensiva. Pierde el partido el abridor colombiano Julio Vivas.

Por Panamá los mejores con el bate fueron, Efgard Muñoz de 3-1 con carrera anotada, Jhonny Santos de 3-2 con anotada y remolcada, Luis Castillo de 2-1 con producida, Héctor Rayo de 2-1 y Carlos Mosquera de 3-1, con un cuadrangular.