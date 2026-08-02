Dos personas fallecieron la madrugada de este domingo en un accidente de tránsito, mientras que una tercera fue ingresada a un centro hospitalario en estado de gravedad.

Las tres personas viajaban en un auto sedán de color azul, el cual colisionó contra un objeto fijo a pocos metros de ingresar a la rampa de acceso hacia Bique en la autopista Arraiján-La Chorrera, con dirección a la ciudad capital.

Paramédicos del Servicio de Atención Médica Prehospitalaria, Emergencias y Rescate del Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá acudieron al sitio del accidente y confirmaron la muerte de dos de los ocupantes del vehículo. El tercer ocupante fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario con heridas de gravedad.

Investigación en curso

Funcionarios del Ministerio Público (MP) realizaron el levantamiento de los dos cuerpos y dispusieron su traslado a la morgue judicial. Personal de Accidentología del MP inició las investigaciones para determinar las causas del siniestro, que enluta a dos familias panameñas.

Este tipo de accidentes en la autopista Arraiján-La Chorrera han sido recurrentes, según reportes de siniestros viales en la zona.

Llamado a la prevención

El Cuerpo de Bomberos reiteró el llamado a los conductores a mantener las medidas de seguridad vial, respetar los límites de velocidad y conducir con prudencia para prevenir este tipo de tragedias. Las autoridades recuerdan que la imprudencia al volante es una de las principales causas de accidentes fatales en el país.