Dos personas fallecieron la madrugada de este domingo en un accidente de tránsito, mientras que una tercera fue ingresada a un centro hospitalario en estado de gravedad.
Las tres personas viajaban en un auto sedán de color azul, el cual colisionó contra un objeto fijo a pocos metros de ingresar a la rampa de acceso hacia Bique en la autopista Arraiján-La Chorrera, con dirección a la ciudad capital.
Paramédicos del Servicio de Atención Médica Prehospitalaria, Emergencias y Rescate del Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá acudieron al sitio del accidente y confirmaron la muerte de dos de los ocupantes del vehículo. El tercer ocupante fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario con heridas de gravedad.
Investigación en curso
Funcionarios del Ministerio Público (MP) realizaron el levantamiento de los dos cuerpos y dispusieron su traslado a la morgue judicial. Personal de Accidentología del MP inició las investigaciones para determinar las causas del siniestro, que enluta a dos familias panameñas.
Este tipo de accidentes en la autopista Arraiján-La Chorrera han sido recurrentes, según reportes de siniestros viales en la zona.
Llamado a la prevención
El Cuerpo de Bomberos reiteró el llamado a los conductores a mantener las medidas de seguridad vial, respetar los límites de velocidad y conducir con prudencia para prevenir este tipo de tragedias. Las autoridades recuerdan que la imprudencia al volante es una de las principales causas de accidentes fatales en el país.
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