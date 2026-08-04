Nepotismo

Un paladín anda diciéndole a Raimundo y todo el mundo que por los lados de la franja sagrada, que une los dos océanos, hay más de 50 oficiales de alto rango con familiares trabajando en diferentes áreas.

Nepotismo II

El paladín se pregunta dónde está la evidencia de que los familiares de dichos oficiales de alto rango son los más aptos en Panamá para ocupar esos puestos en la entidad. ¡Doña 'Maquinón' tal vez sepa algo!

Evasión

Me cuentan que Triple R sigue evadiendo los canales legales, al no haberse notificado formalmente ante las autoridades judiciales por la querella presentada en su contra por los Carretero. ¡Padre santo!

Alboroto

Hablando del alboroto en la embajada tica, un chismoso del Palacio Bolívar dice que quien es responsable de la Carrera Diplomática tiene el suyo propio de sus tiempos en Honduras. ¡Mira tú!

Alquiler

Un vidajena comenta que por los lados de Bethania, la gente anda cabreada con la proliferación de los alquileres en casas que no tienen esa condición comercial formal. ¡No quieren gente rara en el área!

Despedida

El rey de Akwamu realizará mañana en Ghana un acto de conmemoración, tras cumplirse una semana de la partida del príncipe Anthony, esposo de la exdiputada Harding. Su deceso ha sido muy sentido en ambos países.