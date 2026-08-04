Limitación a candidaturas independientes, detrás de creación de partidos

Llama la atención el interés de un grupo de ciudadanos por constituir partidos políticos, al punto que con ocho agrupaciones las que están detrás de ese propósito.

De estos movimientos, tres están buscando los adherentes requeridos para constituirse como partidos políticos que, en la actualidad, es 45,503.

De estos colectivos, Acción Ciudadana Independiente (ACI) es el que lleva más inscritos, con 2,847, seguido del Partido Nacional Humanitario (2,336) y Radix, que tiene 368.

En trámite de ser declarados partidos en formación se encuentran Proyecto Panamá, Partido Auténtico Nacional, Partido Reconstrucción Ciudadana, Transformación Nacional y Nuevo Horizonte.

En la actualidad, hay nueve partidos constituidos formalmente, de los que solo el Frente Amplio por la Democracia (FAD) no participó en las últimas elecciones generales.

Aún así, el FAD no es nuevo y como partido participó en dos elecciones (2014 y 2019) en las que no alcanzó los votos necesarios para sobrevivir.

Son 1 millón 548 mil 725 ciudadanos inscritos en partidos constituidos y en formación.'



Hay ocho agrupaciones buscando convertirse en partidos políticos, un nivel de interés que no se veía desde los primeros años posteriores a la invasión.

Para constituirse se requieren 45,503 adherentes. Actualmente, tres agrupaciones buscan firmas: Acción Ciudadana Independiente (2,847), Partido Nacional Humanitario (2,336) y Radix (368).

Proyecto Panamá, Partido Auténtico Nacional, Partido Reconstrucción Ciudadana, Transformación Nacional y Nuevo Horizonte están en trámite para ser declarados partidos en formación.

Agrupaciones en desarrollo podrían captar renuncias de partidos tradicionales.

Con un registro electoral de 3 millones 180 mil 334 (3,180,334), más de la mitad, un 51.3% de ciudadanos no están inscritos en partidos políticos, lo cual es un universo atractivo a la vista de los colectivos en formación.

Estos partidos también podrían beneficiarse de la renuncia de miembros de los partidos legalmente constituidos, que es algo que podría ocurrir con el movimiento que lidera Martín Torrijos (UNE), que todavía no ha hecho el papeleo para ser considerado partido en formación.

No se veía un interés tan pronunciado por constituir partidos políticos desde los primeros años después de la invasión.

¿Qué estaría detrás de dicho interés?

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A juicio del analista político, Juan McKay, los resultados de la última Comisión Nacional de Reformas Electorales estaría detrás de esto, debido a que las candidaturas independientes perdieron fuerza.

McKay considera que las reformas electorales no tienen ni pie ni cabeza, por lo que aspirantes independientes observan como sus posibilidades se complican cada vez más.

"Por eso están armando sus partidos para poder tener una plataforma política sobre la cual correr", expresó.

Por su parte, el politólogo Enoch Adames Mayorga plantea que el régimen político presidencialista vigente en el país, establece el sistema de partidos políticos, como una forma política altamente centralizada en la participación política ciudadana.

"La libre postulación es casi una 'anomalía', en la que el financiamiento electoral a los partidos es una forma de organización del sistema político", ilustró Adames.

El periodo electoral inicia en junio de 2027 y antes, se deben aprobar los cambios al Código Electoral que, todavía, no han llegado a la Asamblea Nacional de manos de los magistrados del Tribunal Electoral.