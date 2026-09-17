Jugarreta

"El Loco" avisó a los que están maquinando una jugarreta en su contra que van duro porque defenderá de frente su partido: "Han tratado de todo, lo único que no han tratado hasta ahora es de matarme", dijo.

Aura

Con este tema expuesto por "El Loco", un intenso me comenta que parece que hay gente que no entiende que por más que traten de arrebatar estructuras políticas, el aura y carisma no se compran. ¡Ataja!

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Humitos

La Waki-waki les mandó un recadito a los honorables, que a son de fiscalizar, se les suben los humitos al punto de casi ridiculizar a los funcionarios que pasan por las vistas. ¡La cosa tampoco es así!

Contencioso

Dice la mandamás de la Tremenda Corte que pronto las demandas contenciosas podrán colocarse desde varios puntos del país y no será necesario venir hasta la capital para el trámite. ¡Amanecerá y veremos!

Agro

Me comentan que la gente del interior quedó contenta con el anuncio de la universidad para el agro en La Pintada. Ojalá que se materialice porque la gente del puente pa' allá también quiere progreso.

Decisión

El Pelón asegura que aún no ha tomado una decisión con respecto a su futuro político tras caer en la batalla por la comuna capitalina. Un perverso le aconseja que mejor siga como el Dr. Corazón. ¡Ay padre!