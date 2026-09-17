Según el Mop ha invertido más de $96 millones en el programa 'Tapahuecos' a nivel nacional

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) asegura que ya superó la marca de los 500 kilómetros de carreteras intervenidas en todo el país a través del programa de rehabilitación vial "Tapahuecos", iniciativa que alcanza su tercer año de ejecución continua con una inversión acumulada superior a los B/.96 millones.

De acuerdo con el director nacional de Inspección del MOP, Juan Ramón Abad, las labores han permitido verter cerca de 200 mil toneladas de mezcla asfáltica en corredores de alto tránsito y centros urbanos de mayor demanda logística.

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"Durante este período se han atendido más de 500 kilómetros de carreteras y se han colocado cerca de 200 mil toneladas de asfalto en distintos puntos del país", puntualizó el funcionario.

Obras en marcha benefician a más de un millón de personas

Actualmente, el Mop mantiene en ejecución 15 proyectos simultáneos con un presupuesto asignado de aproximadamente $45 millones. Estas obras abarcan la atención de más de 140 kilómetros de vías y la aplicación de más de 80 mil toneladas de asfalto, con un impacto directo en más de un millón de habitantes en las provincias de Chiriquí, Panamá, Panamá Oeste, Herrera, Veraguas, Coclé y Colón.

El esquema técnico del programa no se limita al parcheo superficial, sino que abarca intervenciones de mayor alcance estructural:

Escarificación, perfilado de la carpeta asfáltica existente y vaciado de nueva carpeta de rodadura.

Así como bacheo profundo, construcción de cunetas pavimentadas y colocación de alcantarillas de tubos para canalización pluvial.

Y trabajos orientados a extender la vida útil del pavimento y mejorar las condiciones de rodamiento.

Planificación para 'Tapahuecos 2027'

La entidad confirmó que sus equipos de ingeniería se encuentran realizando evaluaciones técnicas e inspecciones de campo para diseñar la cartera de obras del programa Tapahuecos 2027.

El objetivo de esta fase de diagnóstico es priorizar las vías en estado crítico y dirigir la inversión presupuestaria hacia las regiones con mayor urgencia de mantenimiento vial.