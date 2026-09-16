MEF prepara nueva entrega de Cepanim

Los herederos de los beneficiarios fallecidos del programa de Certificado de Pago Negociable por Interés por Mora (CEPANIM) tendrán que esperar hasta finales de octubre o principios de noviembre para comenzar a ser convocados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Ana Matilde Amado, subsecretaria general del MEF, confirmó que la institución ya trabaja en la organización de esta nueva etapa, que tendrá una logística y un procedimiento diferente al utilizado para los beneficiarios vivos.

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La funcionaria explicó que, desde que comenzó la entrega de los certificados el pasado 15 de junio, el Ministerio se ha concentrado en atender al mayor número posible de beneficiarios vivos antes de avanzar con la convocatoria de los herederos.

"Estamos trabajando desde ya internamente y preparándonos para poder cumplir con esos tiempos", señaló Amado al referirse a la nueva fase del programa.

El MEF prevé que la convocatoria de los herederos comience entre finales de octubre y principios de noviembre. Para entonces, deberá estar definido el mecanismo mediante el cual quienes tengan derecho puedan realizar las gestiones correspondientes en nombre del beneficiario fallecido.

La atención de estos casos representa una segunda etapa dentro del proceso de entrega de los certificados, debido a que no se trata directamente con el beneficiario registrado, sino con las personas que acrediten su condición de heredero.

Mientras se prepara esta fase, el MEF mantiene la entrega de los certificados a los beneficiarios vivos que ya cumplieron con el registro requerido.



Comenzó el pasado 15 de junio en la provincia de Panamá y el 22 de junio en el resto del país.



Hasta el momento han sido entregados unos 295 mil certificados a unos 103 mil beneficiarios vivos.



Unas 350 mil personas se han registrado hasta el momento de las 412 mil que estiman deben hacerlo.



En Panamá se está realizando en el Centro Comercial Megapolis, y en el resto del país en las oficinas del MEF, a excepción de Panamá Oeste, que se realiza en el terreno de la Feria de La Chorrera.

Desde el 15 de junio, unos 103 mil beneficiarios han sido atendidos y han recibido alrededor de 295 mil certificados, por un monto acumulado de B/.72 millones.

Esta cifra representa aproximadamente una cuarta parte del universo estimado de beneficiarios, calculado por el MEF en unas 412 mil personas.

El avance en los registros también continúa. Según Amado, más de 350 mil personas ya se han registrado en la plataforma habilitada por el Ministerio para el programa.

El MEF reiteró que no existe, por ahora, una fecha de cierre para el registro y que la plataforma permanecerá habilitada. Los interesados deben ingresar a cepanin.mef.gob.pa y completar el registro de acuerdo con su condición.

La convocatoria de los herederos marcará así el siguiente paso de un programa cuya entrega se mantiene activa a nivel nacional y que, según el MEF, continuará hasta que sean atendidos los beneficiarios que hayan cumplido con los requisitos establecidos.