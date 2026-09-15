Bancos en desacuerdo con eliminación de comisiones; la SBP mantendrá la medida

La eliminación del cobro de ciertas comisiones a los clientes bancarios no estaría siendo del agrado de las entidades financieras, pero ello no será impedimento para que la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) ponga en marcha la normativa a partir del próximo año.

El superintendente de Bancos, Milton Ayón Wong, explicó que en el sector existen una serie de restricciones que buscan que los depositantes dejen de acudir personalmente a los bancos, entre ellas, los cargos por determinadas gestiones como la solicitud de carta de saldo, el historial de pago y la cancelación anticipada de algunos préstamos.

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No obstante, considera que algunas de ellas son un poco "exageradas", tomando en cuenta que son operaciones propias y habituales entre las partes; por ello, se les solicitó revisar dicha tabla de cobro.

Aunque Ayón Wong reconoció que estos trámites acarrean distintos costos, pidió a las entidades bancarias entender que a algunas personas les gusta ir a sus sucursales o cajeros y necesitan ver a sus oficiales; por tanto, deben ser más empáticos con los clientes.

"No es algo que les agrade mucho, pero yo pienso que al final van a entender", subrayó tras ser cuestionado sobre la reacción de dichas entidades.

El superintendente aclaró que no todos los bancos existentes en el país realizaban estos cobros, lo que, con el tiempo, obligaría al resto a ajustar sus comisiones.

Pese a que las instituciones dejarán de percibir estos ingresos, el encargado de la SBP no cree que la medida les afecte económicamente; incluso afirmó que, por algún lado, "siempre ganan".



El Acuerdo No. 7-2026, del 25 de agosto de 2026, prohíbe el cobro por retiros y depósitos de efectivo realizados de forma presencial en cuentas de ahorro o corriente, salvo en casos que superen los 10,000 dólares en un mes calendario, los recargos por designación o cambio de beneficiarios en cuentas de ahorro, corriente y plazo fijo, y la emisión de la confirmación del mensaje.



El superintendente de Bancos, Milton Ayón Wong, reconoció que a las entidades bancarias no les agradó la medida.



La nueva normativa que regula al sector bancario entrará en vigencia el 4 de enero de 2027, por lo que tienen más de tres meses para ajustar sus políticas.

El Acuerdo No. 7-2026, del 25 de agosto de 2026, prohíbe el cobro por retiros y depósitos de efectivo realizados de forma presencial en cuentas de ahorro o corriente, salvo en casos que superen los 10,000 dólares en un mes calendario, los recargos por designación o cambio de beneficiarios en cuentas de ahorro, corriente y plazo fijo, y la emisión de la confirmación del mensaje.

Tampoco se cobrarán cargos adicionales por la migración de créditos hipotecarios a otras entidades bancarias cuando hayan transcurrido más de cinco años del plazo originalmente acordado.

La normativa advierte que la exoneración de comisiones por la emisión del historial de pago se hará únicamente cuando el documento sea requerido una vez al año; las solicitudes adicionales estarán sujetas a cobro.

Además, ordena a los bancos, en cumplimiento de la Ley No. 12 de 2012: No aplicar cargos a sus clientes por no presentar la renovación de su póliza de seguro.

Esta disposición, de acuerdo con la SBP, busca fortalecer la transparencia y el equilibrio en las relaciones contractuales entre los bancos y sus clientes.

Las nuevas reglas impuestas por la entidad reguladora a los bancos empezarán a regir el 4 de enero de 2027, por lo que tienen más de tres meses para ajustar sus políticas.