Inaceptable

¡El grupo de asiáticos vuelve con lo mismo! Ahora dicen que habrá graves consecuencias si Panamá cruza la línea. ¿Ellos pretenden dictar con quién Panamá puede entablar lazos comerciales? Siguen actuando de forma desatinada...

Dudas

La jefa de la vía interoceánica asegura que no hay políticos dueños de terrenos en la zona donde se construirá el embalse de Río Indio. Algunos aseguran que con esto se despejaron dudas.

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Ya saben...

Los temblores están de moda, así que no deben ignorar que los edificios ochenteros se convertirán en torres de papel al primer remezón serio que ocurra en el bello Panamá. ¡No hay que ahorrar en mantenimiento!

Fuerte

En los últimos días, los ojos están puestos sobre el supuesto retorno de un grupo que le apasionaba extorsionar para cerrar casos judiciales. ¡Aquí hay hilo para tejer hasta una sábana!

Oportunidad

Desde los lares del Hatillo llegan buenas noticias. Informan que se aproximan varias ferias de empleo, un respiro para aquellos que necesitan llevar el pan a sus casas y no tienen un trabajo fijo. Se habla de más de 11 mil vacantes.

Merecido

Aunque muchos no le tomaron mayor importancia al triunfo de Panamá en los Codicader, y se habla que los competidores serán abanderados en las fiestas de noviembre. ¡Enhorabuena!