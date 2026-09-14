Alex Medela continúa con su recuperación en casa tras estar hospitalizado

Alex Medela ya está en casa y continúa con su recuperación después de pasar 10 días hospitalizado debido a una neumonía severa. El presentador de “Tu Mañana” compartió con sus seguidores imágenes y reflexiones sobre este nuevo capítulo de su proceso.

Medela contó que su estado de salud comenzó a complicarse después de pasar cerca de dos meses con síntomas que inicialmente parecían corresponder a una bronquitis. Tras varios viajes y una mejoría momentánea, presentó una fuerte fiebre que lo llevó a buscar atención médica.

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Al llegar a urgencias fue diagnosticado con una neumonía severa y otras complicaciones relacionadas con la diabetes, por lo que los médicos determinaron que debía permanecer hospitalizado.

Su hospitalización también coincidió con su cumpleaños, el pasado 11 de septiembre. Aunque no imaginaba pasar esa fecha internado, el comunicador aseguró sentirse agradecido por el cariño que recibió durante esos días.

Familiares y amigos estuvieron pendientes de él durante su estancia en el hospital, mientras que sus seguidores lo acompañaron mediante mensajes, llamadas y muestras de apoyo.

Entre los profesionales que agradeció especialmente está el doctor Fabio Jaramillo, a quien atribuyó una intervención rápida al momento de evaluar su condición. También reconoció el trabajo del personal médico y de enfermería del Hospital Nacional.

Ahora, desde su hogar, Medela inicia una segunda etapa de recuperación. El presentador ha aprovechado este proceso para reflexionar sobre la importancia de prestar atención a las señales que envía el cuerpo y no colocar las responsabilidades laborales por encima de la salud.

La situación también lo llevó a poner en pausa algunos compromisos profesionales y viajes que tenía previstos, entre ellos una visita a México y su cobertura del Festival Internacional de Cine de Toronto.

Con su regreso a casa, Medela encara esta nueva etapa con optimismo y agradecimiento por haber superado los días más difíciles de la hospitalización.

El presentador también dejó un mensaje para sus seguidores: escuchar al cuerpo, atender las señales de alerta y recordar que la salud debe estar siempre primero.