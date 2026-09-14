China advierte a Panamá sobre nexos con Taiwán: 'Cruzar la línea conllevará graves consecuencias'

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular China, Guo Jiakun, se refirió este lunes a la conformación del grupo parlamentario entre Panamá y Taiwán, advirtiendo a las autoridades locales que cruzar la línea en la cuestión con la isla "conllevará graves consecuencias".

Jiakun reiteró que China se opone firmemente a las interacciones y compromisos oficiales de cualquier tipo entre las autoridades taiwanesas y los países que mantienen vínculos diplomáticos con China, y no permite la interferencia de terceros en sus asuntos internos.

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"Instamos a esos pocos políticos a ver el verdadero panorama", subrayó.

El diplomático aseguró que su país toma nota de las declaraciones del gobierno panameño y espera que cumpla su compromiso con el principio de una sola China a través de acciones reales que garanticen la defensa de las relaciones entre ambas naciones.

Así mismo, pidió a Estados Unidos dejar de enviar mensajes equivocados a las fuerzas separatistas sobre la "independencia de Taiwán" e interrumpir y "sabotear" las relaciones entre China y Panamá.

Las declaraciones de Jiakun se dan luego de que, el pasado 8 de septiembre, diputados de Panamá y Taiwán conformaran un grupo de amistad parlamentario para fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países.

Dicho acercamiento también fue cuestionado por el Ejecutivo, quien, mediante redes sociales, aclaró que no avala la decisión del Legislativo, pues la política exterior se gestiona a través de la Cancillería.

Los diputados, por su parte, han aclarado que estos nexos no suponen vínculos diplomáticos con Taiwán; además, Panamá es libre de buscar acercamientos comerciales con quienes desee, sin la intervención de terceros.