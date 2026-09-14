Debido a las inclemencias del tiempo que afectaron a varios sectores de la provincia de Colón, el Ministerio de Educación (Meduca) suspendió las clases para este lunes en 16 centros educativos.

Mediante un comunicado, el Meduca informó que, en conjunto con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y la Gobernación, se acordó la suspensión de la jornada escolar en planteles de la ciudad de Colón y del corregimiento de Cristóbal.

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La decisión se toma luego de que el mal tiempo provocara desprendimiento de techos, caída de árboles e inundaciones en diversos puntos de la provincia.

Medida preventiva en 16 planteles de Colón y Cristóbal

La disposición abarca 12 colegios oficiales ubicados en los corregimientos de Barrio Norte y Barrio Sur:

Escuela Carlos Clement, Escuela Pablo Arosemena, Escuela Juan Antonio Henríquez, República del Uruguay, José Guardia Vega, Instituto Rufo Garay, En Busca de un Mañana, Enrique Genzier, Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), San Vicente de Paúl, Porfirio Meléndez y República de Bolivia.

También se incluyen cuatro centros educativos oficiales del corregimiento de Cristóbal estos son: Simón Urbina, Abel Bravo, Escuela Sudáfrica y Cristóbal Colón.

Desde el Meduca enfatizaron que la suspensión responde estrictamente a criterios de seguridad y prevención para salvaguardar a toda la comunidad educativa ante los riesgos generados por las lluvias.