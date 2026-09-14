Solo 1 de cada 7 organizaciones puede responder a un ciberataque en menos de 12 horas

La velocidad de respuesta se está convirtiendo en uno de los principales retos de la ciberseguridad empresarial. Aunque las organizaciones incrementan año tras año sus inversiones en protección digital, apenas el 14.5% logra responder a un incidente de ciberseguridad en un plazo de 12 horas o menos, según el estudio Voice of the Enterprise Security Customer 2025/26, presentado por la firma internacional Frost & Sullivan en el Connect 2026.

El informe revela que el desafío ya no consiste únicamente en detener ataques, sino en desarrollar la capacidad de gestionarlos antes de que afecten la continuidad del negocio. De hecho, cuatro de cada diez organizaciones reportaron haber sufrido 11 o más ciberataques con impacto negativo durante el último año, una cifra que evidencia cómo las amenazas continúan aumentando tanto en frecuencia como en complejidad.

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Las consecuencias también son cada vez más tangibles para las empresas. La indisponibilidad de sistemas representa el principal impacto derivado de un incidente de ciberseguridad (36%), seguida por las brechas de datos personales y el incremento de la supervisión regulatoria (28% cada una), confirmando que la ciberseguridad dejó de ser exclusivamente un asunto tecnológico para convertirse en un componente estratégico de la continuidad operativa y la gestión empresarial.

En respuesta a este escenario, las organizaciones continúan aumentando sus inversiones. Según Frost & Sullivan, el 53% incrementó su presupuesto destinado a ciberseguridad durante el último año, mientras que cerca de la mitad ya destina entre el 10% y el 20% de su presupuesto total de TI a esta materia. Sin embargo, el estudio concluye que aumentar el gasto, por sí solo, no resuelve el problema. Las empresas líderes están evolucionando hacia modelos híbridos, apoyándose en proveedores especializados, inteligencia de amenazas e inteligencia artificial para acelerar la detección, priorización y respuesta frente a los riesgos.

Esta transformación también se refleja en la manera en que las organizaciones evalúan su exposición. Actualmente, siete de cada diez empresas ya pueden estimar su nivel de riesgo, mientras que más de la mitad calcula que el impacto financiero de esa exposición oscila entre los $5 y los $50 millones. Asimismo, nueve de cada diez cuentan con al menos un 50% de cobertura mediante ciberseguros, reflejando un cambio hacia modelos donde el riesgo puede medirse, administrarse y reducirse de forma estratégica.

En este contexto de transformación del mercado, la firma Frost & Sullivan incluyó por tercera ocasión a Sistemas Aplicativos (SISAP) dentro del Frost Radar: Managed Security Services in the Americas 2026, una evaluación que analiza objetivamente a los principales proveedores de servicios gestionados de seguridad de la región considerando su capacidad de innovación y crecimiento.

La edición 2026 del Frost Radar destaca que únicamente dos empresas latinoamericanas lograron posicionarse dentro del Top 15 de proveedores de Managed Security Services en las Américas, siendo SISAP una de ellas. El análisis también reconoce la diversificación de sus ingresos, su expansión hacia nuevos mercados fuera de Centroamérica y el Caribe, su capacidad para competir en Norteamérica y el fortalecimiento de su inversión en investigación y desarrollo (I+D).

Para Frost & Sullivan, la evolución del mercado apunta hacia operaciones de seguridad gestionadas capaces de integrar inteligencia de amenazas, inteligencia artificial, detección y respuesta extendida (XDR), servicios MDR y protección de entornos OT bajo una estrategia orientada a reducir la exposición antes de que los ataques se materialicen. Más que adquirir nuevas herramientas, las organizaciones buscan hoy aliados capaces de ofrecer visibilidad, respuesta rápida, resiliencia y una gestión integral del riesgo.