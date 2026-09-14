Operación Nova: aprehenden a dos exfuncionarios del Ifarhu por presunto blanqueo

Dos exfuncionarios del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) fueron aprehendidos por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, en una investigación relacionada con un perjuicio económico de $145,265.80 a la agencia regional de la institución en Panamá Este.

Las aprehensiones se realizaron como parte de la Operación Nova realizada por la Procuraduría General de la Nación, por medio de la Fiscalía Anticorrupción en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial.

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De acuerdo con la investigación, la Fiscalía Anticorrupción imputó previamente a estas personas el delito de peculado en perjuicio de la Agencia Regional del Ifarhu en Panamá Este. De ese delito precedente se derivaron las diligencias de blanqueo de capitales ejecutadas en la Operación Nova.

Un juez de garantías autorizó previamente las diligencias, que la Fiscalía Anticorrupción ejecutó en Tocumen. Allí aprehendió a los dos exfuncionarios y ubicó indicios relacionados con la investigación.

La Fiscalía Anticorrupción investiga a estas personas por presuntamente convertir, estratificar e incorporar al sistema financiero panameño dineros ilícitos provenientes del peculado derivado de los cheques y las tarjetas Clave Social del Ifarhu.

Estas actuaciones forman parte de una investigación que la Fiscalía Anticorrupción inició en junio de 2022, a raíz de una denuncia presentada por el Ifarhu.

Posteriormente, la Contraloría General de la República sustentó el caso mediante un informe de auditoría fechado en diciembre de 2025, en el que reveló la lesión económica antes mencionada.

La investigación verificó la presunta malversación y el apoderamiento de 414 cheques y 84 tarjetas Clave Social de la Agencia Regional del Ifarhu en Panamá Este. Los exfuncionarios presuntamente endosaban los cheques a nombre de comerciantes de la localidad para hacerlos efectivos.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia, con alto respeto a los derechos de los ciudadanos y en estricto apego a la Constitución y la Ley.