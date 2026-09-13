Innecesario

¿Publicar la acusación sobre la nana fue valiente o impulsivo? Retractarse y borrar es el “plot twist” que nadie se esperaba. Anne Lorain demostró que lo peor no es el error, sino el “me arrepentí” tardío. Las redes sociales son el lugar menos indicado para lavar ropa sucia… y luego pretender que no pasó.



‘Pan y circo’

Jermaine Cumberbatch aparece en bata, neceser en mano y sin bañarse para sus reportes comunitarios. Qué seriedad tan inspiradora: más que denunciar problemáticas, parece hacer mofa de las necesidades ajenas. Como si el drama de la gente fuera su “reality” “show” matutino personalizado.



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Yo creo que sí le dolió

No se ofende por ser feo, sino porque un gay (más feo según él) se lo dijo. Tu belleza es relativa y solo válida si el juez es hetero y más guapo. ¿Quién inventó ese tribunal de estética? Tú mismo. Sigue midiendo el valor de las críticas por el rostro del crítico. Clásico de la autoestima condicionada y selectiva.