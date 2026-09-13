Barcelona sufre para superar a un combativo Levante y sigue invicto en LaLiga

El FC Barcelona venció este domingo a un combativo Levante UD en el Ciutat de Valencia por (2-4 )gracias a los goles de Xavi Espart y Adeyemi y a un doblete de Lamine Yamal, y se mantiene en lo más alto de LaLiga EA Sports con cinco victorias en cinco partidos.



El Barça, en racha desde el inicio de la temporada, solo necesitó cuatro minutos para ponerse por delante. Una combinación en la frontal del área terminó con un balón suelto que cazó Xavi Espart para conectar un disparo que rozó en Adrián de la Fuente ‘Dela’ y que no pudo despejar Mathew Ryan. El gol le dio más posesión a un Barça que castigó un mal repliegue defensivo del Levante para marcar el segundo con ‘Dela’ de nuevo como protagonista.



En su intento de despejar un pase acabó acomodando un balón para Raphinha, que sentó a Ryan después de un control de bella factura para acabar cediendo el tanto a un Lamine Yamal que marcó a placer. Era el minuto 18 y el partido parecía ya decantado. Pero, pese a los dos golpes, el Levante no le perdió la cara al encuentro y siguió presionando y llegando a la portería de Joan García.



La banda derecha de Jeremy Toljan y Víctor García se convirtió en la principal vía de peligro para un conjunto ‘granota’ que, a pesar de sus llegadas, no era capaz de crear ocasiones claras de gol. Con ese guion y ya en la segunda parte, el Barça quiso borrar todos los fantasmas y solo tardó dos minutos de la reanudación en marcar el tercero. Aissa Mandi derribó a Lamine Yamal dentro del área cometiendo un penalti que el propio futbolista español se encargó de marcar.



Como ocurrió en la primera parte, el Levante no bajó los brazos y estuvo a punto de marcar después de otra buena jugada de Víctor García que esta vez Iván Romero no pudo aprovechar ante la buena reacción de Andreas Christensen.



Con la ventaja a su favor, el técnico del Barça, Hansi Flick, dio descanso a Lamine Yamal, a Pedri y a Anthony Gordon y buscó mantener la verticalidad con la entrada de Dani Olmo y Adeyemi, aunque la relajación por la victoria se apoderó del equipo ‘culé’. Ya en el tramo final, un mal pase de Espart lo aprovechó Romero para rebasar a Joan García y marcar a placer para encontrar el merecido premio del gol con más de diez minutos por jugar.



El tanto motivó más todavía a los ‘granotas’, que no dejaron de creer en la remontada. Más incluso cuando Roguer Brugué le ganó la carrera a Marc Bernal y a Pau Cubarsí para plantarse ante Joan García, que sacó el primer remate pero no el segundo. Era el minuto 88 y todo el Ciutat soñaba con el tercer tanto hasta que Adeyemi se encargó de amargar de manera definitiva la tarde con una jugada personal que acabó con un gol de bella factura tras superar a Mandi y dejar vendido a Ryan.



El gol de Adeyemi puso el punto y final a un partido más que trabajado para el Barcelona, que lo mantiene en lo más alto de la competición doméstica, y que deja al Levante con el orgullo de haber rozado la remontada de un tres a cero en contra. El Ciutat despidió a los suyos con una atronadora ovación.



Ficha técnica:



2 Levante: Ryan; Toljan, Dela (Ndukwe, min. 70), Mandi, Sánchez (Pérez, min. 70); Requena, Olasagasti (Rey, min. 58), Sotelo (Bardelli, min. 58); García, Ratkov (Romero, min. 58) y Brugué.



4 Barcelona: García; Eric García, Cubarsí, Martín (Christensen, min. 45), Espart (Cancelo, min. 79); Fermín, Rodri, Pedri (Bernal, min. 61); Lamine Yamal (Olmo, min. 61), Raphinha y Gordon (Adeyemi, min. 61).

