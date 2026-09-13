La llamarada observada la noche del sábado en las instalaciones de la Generadora Gatún, en Colón, fue producto de una maniobra controlada para liberar gas que había quedado en la línea, luego de una situación que impedía recibir el suministro en la planta.

El sargento Stanford Hancell, del Cuerpo de Bomberos de Colón (CBC), explicó que a las 10:40 p. m. recibieron el reporte de un supuesto incendio en el área de AES. Al llegar al sitio, los camisas rojas observaron la fuerte llamarada y coordinaron de inmediato con el personal de la empresa.

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Liberación controlada de presión y coincidencia con una interrupción eléctrica

Según Hancell, el personal de AES explicó que se había producido una problemática en Generadora Gatún que impedía la recepción de gas. Ante esta situación, fue necesario retroceder el hidrocarburo que permanecía en la línea y realizar una quema controlada para liberar la presión.

La maniobra provocó una llamarada de gran magnitud que pudo ser observada desde sectores cercanos, generando preocupación y alarma entre los residentes de Colón.

Una vez regulada la presión, la llamarada cesó y la situación quedó bajo control, aclarándose que no se reportó un incendio ni una explosión.

El incidente ocurrió de manera simultánea mientras se registraba una interrupción del servicio eléctrico en el área.