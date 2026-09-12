ETESA reporta restablecimiento total de la luz tras falla en la Generadora Gatún que dejó sin electricidad a la ciudad

Un fallo en el Sistema Interconectado Nacional dejó sin suministro eléctrico a diversos sectores de la ciudad capital en horas de este sábado 12 de septiembre.

De acuerdo con informes de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) basados en reportes del Centro Nacional de Despacho (CND), la falla causó una pérdida de aproximadamente 600 MW, originada tras la salida del sistema de la planta Generadora Gatún.

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Tras detectarse la incidencia, personal técnico de ETESA inició de inmediato las labores de verificación y recuperación del sistema.

A las 10:58 p.m., el CND declaró formalmente el "código blanco", confirmando que el servicio eléctrico fue restablecido al 100 % en la totalidad de las áreas afectadas.

El apagón geenró diversas reacciones debido a que este servicio es uno de los más cuestionados.

"Las empresas de distribución eléctrica nuevamente nos dejan en penumbras en medio de un apagón este sábado. Es hora de tomar acciones claras, de abrir el mercado y traer empresas que brinden un servicio de calidad y que valga la pena el alto costo que pagamos por la energía eléctrica del país", expuso el diputado Betserai Richards.