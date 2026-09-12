EE.UU. bloquea el tránsito de 100 buques de carga a dos meses de las nuevas sanciones a Irán

Las Fuerzas Armadas estadounidenses han impedido el paso de 100 barcos comerciales hacia o desde puertos iraníes en los primeros dos meses del nuevo bloqueo marítimo a la República Islámica por su agresión en el estrecho de Ormuz, informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) este sábado.



"Las fuerzas del Centcom han reorientado 100 embarcaciones comerciales durante los últimos 60 días desde que Estados Unidos reanudó el bloqueo, como un muro de acero, contra Irán", indicó el organismo militar, con sede en Florida, en sus redes sociales.



El Comando Central sostuvo que "cero barcos han atravesado el bloqueo sin la autorización de las fuerzas de EE.UU.", además de avisar que "los miembros del servicio militar estadounidense permanecen completamente enfocados en esta misión".



La fase actual del bloqueo a Irán comenzó el 14 de julio por orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dio por acabado el acuerdo marco del alto el fuego con la República Islámica que él firmó el 17 de junio ante los persistentes ataques de Teherán a los barcos que navegan por Ormuz.



En el primer bloqueo, del 13 de abril al 18 de junio, las fuerzas estadounidenses desviaron más de 140 buques, inhabilitaron nueve barcos que desobedecieron las órdenes y permitieron el paso de más de 50 naves comerciales con ayuda humanitaria, según el Centcom.



Además, EE.UU. e Irán reanudaron sus ataques cruzados el pasado 30 de agosto, por lo que el precio del crudo intermedio de Texas (WTI) cerró esta semana en 100,5 dólares por barril, pues por el estrecho de Ormuz pasaba el 20 % del crudo mundial antes de la guerra, que comenzó en febrero.



Irán anunció este sábado que abordaría con Omán la determinación de rutas marítimas provisionales y seguras para la navegación comercial a través del estrecho de Ormuz durante una reunión en Mascate, a la que asistirán también los países árabes del golfo Pérsico el lunes.



En tanto, Trump aseveró este sábado en Irlanda que la guerra en Irán terminará "justo después de las elecciones de medio término", que Estados Unidos celebrará el 3 de noviembre, y que entonces "pronto caería el petróleo".