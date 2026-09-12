Ante el fallecimiento de un niño en el distrito de Pedasí, provincia de Los Santos, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) informó que ha activado de forma inmediata los protocolos y procedimientos de asistencia y protección correspondientes.

Como parte de las medidas adoptadas por la institución, los hermanos del menor fallecido se encuentran bajo el cuidado y resguardo de un referente familiar, quien ha asumido temporalmente su atención mientras el Ministerio Público adelanta las investigaciones pertinentes para esclarecer las causas y circunstancias del hecho.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Asimismo, la Senniaf comunicó que un equipo técnico de la institución realiza un seguimiento continuo al entorno familiar, extendiendo las labores de acompañamiento y atención integral incluso hasta altas horas de la noche.

La entidad exhortó a padres, madres, educadores y a la ciudadanía en general a mantenerse alertas ante cualquier situación que atente contra la integridad o los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Gabinetes Psicopedagógicos

El ministro de Educación, Ventura Vega, recalcó la urgencia de atender de manera integral los problemas emocionales que afectan a la comunidad educativa en Panamá.

"Tenemos un gran problema en la salud mental en el país. Nosotros, como Ministerio de Educación, tenemos que proteger a nuestros estudiantes, nuestros docentes y nuestros padres de familia, involucrándolos a todos para dar respuesta a esta gran realidad lamentable que tenemos", afirmó el titular del Meduca.

El ministro destacó que estas iniciativas forman parte de un trabajo articulado impulsado por el Gobierno Nacional, con la participación de la Primera Dama, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

Para hacer frente a cuadros de depresión y ansiedad entre los estudiantes, la entidad cuenta con infraestructura y personal especializado desplegado a nivel nacional. Hay 224 gabinetes en funcionamiento a nivel nacional, con proyecciones de expansión.