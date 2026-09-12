Un agente de seguridad que custodiaba una empresa en el área de 20, en el corregimiento de San Juan, sector de la Transístmica de Colón, falleció la madrugada de este sábado tras resultar herido en medio de un forcejeo con delincuentes que intentaron despojarlo de su arma de trabajo.

El vigilante se encontraba cuidando la compañía cuando tres sujetos llegaron de manera repentina para quitarle su equipo.

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Durante el enfrentamiento se accionó un disparo que lo impactó en la región abdominal, tras lo cual los asaltantes se dieron a la fuga en medio de la madrugada.

Traslado a centros médicos y deceso en hospital de Colón

El agente de seguridad fue auxiliado y trasladado de urgencia hacia la Policlínica de Nuevo San Juan. Allí recibió la primera atención médica antes de ser remitido a la sala de urgencias del Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, en el corregimiento de Cristóbal Este, en las afueras de Colón, donde posteriormente se informó sobre su deceso.

Tras la confirmación del fallecimiento, se inició la investigación correspondiente sobre la muerte del custodio, del cual no se han dado a conocer sus generales.