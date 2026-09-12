Panamá será sede del XIV Congreso de Economistas

Panamá se prepara para ser sede del XIV Congreso de Economistas de América Latina y el Caribe, que se realizará en 2027 y reunirá a profesionales, especialistas y líderes del pensamiento económico regional.

El lanzamiento oficial del encuentro se realizó, por iniciativa del Colegio de Economistas de Panamá y la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe. El congreso busca generar un espacio para analizar los principales desafíos económicos de la región e intercambiar conocimientos y propuestas. Con este lanzamiento comenzaron los preparativos de cara al encuentro internacional.

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Los organizadores informaron que los detalles y avances del congreso serán divulgados a través de sus redes sociales y la página web del Colegio de Economistas de Panamá.

La profesión de economista en Panamá esta regulada por la Ley 7 de 14 de abril de 1981. Esta norma reconoció al CEP como la entidad encargada de representar a estos profesionales.