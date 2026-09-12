Chapman: Sector privado es el principal motor del crecimiento económico

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman recalcó esta semana que el Gobierno concibe al sector privado como el principal motor del crecimiento económico.

En este sentido, el papel del Estado explicó, consiste en crear las condiciones necesarias mediante estabilidad macroeconómica, reglas claras, disciplina fiscal, infraestructura y confianza.

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“Son las empresas las que invierten, innovan, exportan y generan la mayor parte del empleo”, afirmó el ministro.

La política económica, añadió, busca alcanzar un objetivo que requiere disciplina: que Panamá vuelva a crecer de manera sostenida mientras pone en orden sus finanzas públicas.

Chapman reconoció que el país enfrenta desafíos importantes, pero destacó que Panamá cuenta con activos que pocos países de la región pueden reunir simultáneamente: una posición geográfica privilegiada, el Canal de Panamá, una plataforma logística de escala mundial, un centro bancario internacional, una economía dolarizada y un sector privado dinámico.

Añadió que los resultados de 2026 y la estrategia fiscal también están reflejados en el Presupuesto General del Estado para 2027.

El Gobierno ha recomendado un presupuesto de $35,112 millones, diseñado para continuar avanzando en la consolidación fiscal, con una meta de déficit de 2.97% del PIB, sin sacrificar la inversión necesaria para sostener el crecimiento.

Para 2027 se contemplan $12,564 millones en inversión, alrededor de $211 millones más que en 2026.

Explicó que esta orientación responde a una premisa central de la política fiscal: no se trata simplemente de gastar menos, sino de gastar mejor, ordenando las finanzas públicas y generando espacio para invertir en infraestructura, servicios públicos y proyectos capaces de mejorar la calidad de vida de los panameños.

“Ahora nuestra responsabilidad es mantener el rumbo”, precisó Chapman, al destacar que crecimiento económico, disciplina fiscal, inversión y confianza constituyen los pilares sobre los cuales Panamá busca consolidar su desarrollo.