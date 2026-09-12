El cuerpo sin vida de una mujer fue hallado la madrugada de este sábado en un herbazal próximo a la vía principal del sector Dos de Mayo, en el corregimiento de Burunga, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.
Los primeros informes sobre el hecho revelan que la víctima corresponde a una mujer joven, de tez blanca, que vestía ropa interior.
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Vecinos del sector identificaron a la mujer con el nombre de "Denali", quien residía en un cuarto de alquiler ubicado a pocos metros de donde fue encontrado el cuerpo y laboraba en un bar de la localidad.
Panamá Oeste suma 31 homicidios en el año y autoridades analizan la escena
Con este nuevo caso, la provincia de Panamá Oeste suma 31 homicidios en lo que va del año.
La tesis preliminar de las autoridades a cargo de las investigaciones del Ministerio Público es que el cuerpo de la mujer fue arrojado en el sitio tras ser asesinada en otra área de Arraiján.
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