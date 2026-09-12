Saneamiento de Panamá ya no abrirá más pozos para proyecto del Matasnillo; este mes comienzan a cerrarlos

La Coordinadora General del Programa de Saneamiento de Panamá, María Fernanda de Mendoza, recalcó que existen actualmente 27 pozos abiertos en la ciudad como parte del proyecto Diseño y Construcción del Colector Principal del Río Matasnillo.

Sin embargo, la funcionaria adelantó que no se abrirán nuevos pozos y que se ha establecido un cronograma de cierre paulatino que inicia con tres pozos durante el presente mes.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

"La razón por la que siguen abiertos es porque son pozos de hincado y de salida, la tuneladora tiene que volver a salir por estos pozos porque estamos haciendo el colector de 8 kilómetros y 19 interconexiones", expuso durante las vistas presupuestarias del Ministerio de Salud.

La ingeniera agregó que el contrato termina en diciembre, pero se trabaja en una adenda de cierre a marzo porque han tenido dificultades para asegurarse de que los pozos no tengan ninguna filtración.

"Estos pozos son cámaras de inspección de 6 a 16 metros de profundidad y tenemos que asegurarnos que quede muy bien la estructura, que no vayan a tener filtraciones y prolongar una vida útil de 50 a 60 años", comentó.

De Mendoza recalcó que el proyecto del colector principal del río Matasnillo es el más grande que hay en la ciudad y forma parte del plan maestro. Este colector tiene un 68% de avance y un 45% de avance financiero.

La ingeniera destacó que la buena noticia es que el colector forma parte de un sistema integrado, que empieza en Los Libertadores y termina en la escuela Profesional Isabel Herrera Obaldía.

El proyecto del río Matasnillo se prevé que esté listo en marzo de 2027. Después de este proyecto viene el Matasnillo fase 2. Además, deben ejecutar proyectos en Áreas Revertidas, Bella Vista y Calidonia, que aún van por dispersión a los ríos, quebradas y por ende terminan en la bahía.

