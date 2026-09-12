MiAmbiente hace llamado de atención a pescadores de Coquira que alimentan a los cocodrilos

Tras la difusión en redes sociales de un video que muestra el ataque de un cocodrilo a una persona en el puerto de Coquira, distrito de Chepo, el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) reiteró el llamado a evitar la interacción con estos reptiles en sus hábitats naturales.

La institución inició una investigación para esclarecer el incidente y anunció nuevas charlas de concientización con los residentes y pescadores del área.

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De acuerdo con MiAmbiente, el área del puerto de Coquira constituye un hábitat natural de estos reptiles. Sin embargo, se ha observado que algunos pescadores insisten en arrojarles comida, así como restos y desperdicios de pescado.

De acuerdo con los expertos en fauna silvestre, esta conducta pone en peligro a pescadores y bañistas, quienes se exponen a sufrir mordeduras graves al toparse con ejemplares atraídos y acostumbrados a la comida fácil; en lugar de huir por precaución, el animal se acerca a la orilla esperando ser alimentado.

Esta zona ha sido objeto de diversas jornadas de capacitación y educación ambiental orientadas a instruir a la población sobre cómo actuar ante el avistamiento de estos reptiles. Personal de MiAmbiente y expertos de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) han encabezado estos encuentros dirigidos a la comunidad y a los pescadores del puerto de Coquira.

Como medida de prevención ante el riesgo de conflicto entre humanos y cocodrilos, también se han instalado letreros de advertencia en las zonas de convergencia.

Ante el incremento de reportes sobre la presencia de cocodrilos en zonas urbanas, costeras y cuencas hidrográficas del país, MiAmbiente a través de la Resolución No. DM-0445-2026, formalizó un protocolo para atender las interacciones negativas entre cocodrilos y seres humanos.

El documento establece un mecanismo de respuesta técnica y coordinada para prevenir y atender situaciones en las que la presencia de estos reptiles pueda representar un riesgo para la población.

MiAmbiente hizo un llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad, respetar las medidas de prevención y recordar que la convivencia con la fauna silvestre requiere mantener una distancia prudente, así como también evitar alimentar animales silvestres u otras conductas que puedan poner en riesgo tanto a las personas como a los propios animales.

La entidad también hace énfasis en la existencia de la Ley N° 24 de 1995 que regula la vida silvestre en Panamá y prohíbe de forma tajante la captura, transporte, comercio y daño a las especies silvestres en todo el territorio nacional. Los cocodrilos (como el cocodrilo americano) son especies protegidas por el Estado.



