Senan intensifica patrullajes en Veraguas tras choque entre pescadores

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) intensificó desde tempranas horas de este sábado 12 de septiembre los operativos y patrullajes en aguas del sur de Veraguas, tras informaciones relacionadas con un enfrentamiento entre pescadores de diferentes poblados de la zona.

Las acciones se desarrollan en coordinación con personal de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) y abarcan los sectores de Hicaco, Santa Catalina, Isla Gobernadora e Isla Cébaco.

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Como parte del despliegue, los agentes realizan patrullajes marítimos y terrestres, además de recorridos en comunidades cercanas, con el objetivo de mantener la vigilancia en estos puntos. En tanto, las autoridades competentes mantienen las diligencias para recabar información y esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

Despliegue operativo en el marco de la operación Pesca Digna 2026

Mientras avanzan estas investigaciones, el Senan indicó que continúa reforzando su presencia preventiva y operativa en el área.

Los operativos se desarrollan además en el marco de la operación Pesca Digna 2026, la cual contempla recorridos, abordajes preventivos a embarcaciones y acciones de vigilancia terrestre.

Según la institución, estas labores buscan fortalecer la seguridad, prevenir situaciones de riesgo y mantener la vigilancia en las comunidades y zonas donde se desarrollan actividades marítimas en el sur de Veraguas.