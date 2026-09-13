Panamá refuerza su liderazgo en gobernanza marítima durante reunión de la CIAT

Durante la 104.ª Reunión Anual de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), el administrador general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Eduardo Carrasquilla, instó a fortalecer la coordinación entre los organismos pesqueros regionales y el nuevo marco global para la conservación del océano.

El titular de la ARAP intervino en el encuentro especializado "Avanzando hacia una preparación práctica de la CIAT frente al Acuerdo BBNJ", un foro paralelo organizado por Pew Charitable Trusts y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), en colaboración con la Secretaría de la CIAT.

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Ejes Clave de la Posición Panameña

Aprovechamiento Técnico: Apoyarse en la experiencia científica e institucional acumulada por la CIAT para abordar los desafíos del Acuerdo BBNJ (Biodiversidad Más Allá de la Jurisdicción Nacional).

Cooperación Sin Duplicidad: Establecer mecanismos de interacción efectiva entre organismos internacionales que respeten sus respectivos mandatos y eviten el solapamiento de funciones.

Sostenibilidad Basada en Ciencia: Fortalecer el aporte del conocimiento pesquero regional para garantizar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en aguas internacionales.

El evento reunió a representantes de la comisión, autoridades pesqueras internacionales y voceros del sector productivo.

Con esta participación, Panamá reafirma su compromiso de mantener una presencia activa e impulsada por criterios técnicos en los foros globales orientados a la ordenación pesquera y la sostenibilidad de los océanos.