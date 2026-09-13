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Panamá

Cámara de Comercio impulsa Ley de Pasantías para combatir el desempleo juvenil en Panamá

Publicado 2026/09/13 08:45:00
  • Redacción / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica

La ley fue reglamentada la pasada semana, en actividad desarrollada en la sede de la Cámara de Comercio.

La semana pasada se presentó la reglamentación de la ley, en la Cámara de Comercio. Foto: Cortesía CCIAP

La semana pasada se presentó la reglamentación de la ley, en la Cámara de Comercio. Foto: Cortesía CCIAP

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La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) reafirmó su respaldo a la Ley de Pasantías y su reglamentación, calificando la iniciativa como una herramienta clave para enfrentar la tasa de desempleo juvenil en el país, la cual se ubica en un 19.9 % —casi el doble del promedio nacional del 10.4 %—.

La medida busca facilitar la inserción laboral de más de 113 mil jóvenes desocupados entre 15 y 29 años.

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El marco regulatorio busca resolver la paradoja de la falta de experiencia laboral previa requerida para acceder al primer empleo, permitiendo a las empresas estructurar procesos de formación con tutorías y certificación formal de competencias.

Principales Garantías del Marco Legal

Remuneración: Asignación de una retribución mínima mensual de B/.450.

Protección Social: Cobertura mediante póliza de seguro y formalización con acuerdo de participación.

Seguimiento: Designación de un tutor o mentor corporativo y definición de funciones estrictamente formativas.

Límites y Regulación: Duración máxima de un año y prohibición expresa de sustituir vacantes o puestos permanentes.

El pasado 8 de septiembre, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) presentó en la sede del gremio empresarial la plataforma digital para el registro de pasantes.

El evento contó con la participación de más de cien empresas y gremios; varias organizaciones completaron de inmediato el registro de sus participantes para poner en marcha el programa.
 

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