Cámara de Comercio impulsa Ley de Pasantías para combatir el desempleo juvenil en Panamá

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) reafirmó su respaldo a la Ley de Pasantías y su reglamentación, calificando la iniciativa como una herramienta clave para enfrentar la tasa de desempleo juvenil en el país, la cual se ubica en un 19.9 % —casi el doble del promedio nacional del 10.4 %—.

La medida busca facilitar la inserción laboral de más de 113 mil jóvenes desocupados entre 15 y 29 años.

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El marco regulatorio busca resolver la paradoja de la falta de experiencia laboral previa requerida para acceder al primer empleo, permitiendo a las empresas estructurar procesos de formación con tutorías y certificación formal de competencias.

Principales Garantías del Marco Legal

Remuneración: Asignación de una retribución mínima mensual de B/.450.

Protección Social: Cobertura mediante póliza de seguro y formalización con acuerdo de participación.

Seguimiento: Designación de un tutor o mentor corporativo y definición de funciones estrictamente formativas.

Límites y Regulación: Duración máxima de un año y prohibición expresa de sustituir vacantes o puestos permanentes.

El pasado 8 de septiembre, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) presentó en la sede del gremio empresarial la plataforma digital para el registro de pasantes.

El evento contó con la participación de más de cien empresas y gremios; varias organizaciones completaron de inmediato el registro de sus participantes para poner en marcha el programa.

