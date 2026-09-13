Otra tragedia en Filipinas: Ferry naufraga y se cuentan seis muertos y 130 desaparecidos

Las autoridades han informado de que seis personas han muerto y 107 han sido rescatadas de un ferry de pasajeros indonesio que naufragó en el mar de Java.

Otras 130 personas siguen desaparecidas tras perderse el contacto con el buque Virgo Transporte que se encontró con mal tiempo.

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El ferry viajaba desde Surabaya a la ciudad de Banjarmasin, en Kalimantan del Sur, y la última vez que se informó de su ubicación fue a 150 km al sur de Banjarmasin alrededor de las 02:00 del domingo, hora local.

Se han desplegado buques y un helicóptero en la zona, y 280 personas participan en una operación de búsqueda y rescate. Se ha alertado a todas las embarcaciones en el área del mar de Java para que informen sobre cualquier indicio de pasajeros.

A bordo del ferry de 119 metros (390 pies) de eslora viajaban 213 pasajeros y 30 miembros de la tripulación.

El barco zarpó de Surabaya a las 10:33 del sábado y tenía previsto llegar a Banjarmasin el domingo a las 14:00, según datos de dos estaciones de monitoreo marítimo. Las autoridades recibieron el aviso inicial de emergencia a las 04:10.

Se ha creado un grupo de trabajo conjunto, integrado por la agencia de búsqueda y rescate de Indonesia, la marina, la policía marítima y otras entidades, para llevar a cabo las labores de rescate.

El accidente se suma al incendio del pasado viernes en un ferry cerca de la turística isla de Coron, que dejó 76 muertos y 13 desaparecidos.