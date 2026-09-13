¿Quién asumirá el descuento a los jubilados?

El proyecto de ley No. 226 sigue generando opiniones a favor y en contra pese a la convocatoria del Ejecutivo. Por un lado, están quienes sostienen que carece de sustento económico, y por otro, los que consideran que es una forma de hacer justicia a los más de 150 mil jubilados y pensionados del país.

La normativa, según la Unión Nacional de Propietarios de Farmacias, debe ajustarse a la realidad y estilo de vida de los adultos mayores para que puedan sacarle un verdadero provecho, ya que la misma plantea descuentos en rubros que no necesariamente forman parte de sus necesidades habituales o prioritarias.

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El gremio señala, además, que es importante tomar en cuenta que el porcentaje otorgado a cada sector será asumido por el resto de la población.

"Para poder que las farmacias mantengan un margen de rentabilidad del 20%, deben tener entre un 15% y un 18% de gastos operativos y le queda al dueño entre un 2% y un 5% cuando las ventas son buenas", explicó Orlando Pérez, presidente del gremio, haciendo énfasis en que el descuento a jubilados tendría un impacto significativo en sus finanzas.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, indicó que se evalúan distintas opciones para ayudar a los jubilados, como "apoyos especiales y transferencias monetarias"; pues conoce las necesidades de este grupo.

Ponderó la disposición de los involucrados en el tema a conversar para llegar a una solución viable y sostenible en el tiempo.

Los empresarios, por su parte, han recomendado que el descuento se dirija a quienes reciben jubilaciones por debajo de los 300 dólares, a fin de reducir la carga presupuestaria que conlleva la propuesta.'

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fecha en que se realizará la segunda reunión para analizar el proyecto. 3

sectores integran la mesa de diálogo: el Ejecutivo, los empresarios y jubilados.

Los jubilados y pensionados esperan que de la segunda reunión con el presidente José Raúl Mulino, que se desarrollará mañana, martes, surjan alternativas favorables.