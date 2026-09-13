Panamá es campeón de los Juegos Codicader

Panamá se coronó campeona de los Juegos del Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación (Codicader) Honduras 2026, con una histórica participación de sus atletas y la suma de 182 medallas de oro plata y bronce, en cada una de las 20 disciplinas deportivas en las que compitieron nuestros estudiantes.

Al cierre del torneo regional, este sábado 12 de septiembre, nuestra patria registró la mejor presentación que ha tenido en estos campeonatos con una suma de 72 metales de oro, 46 de plata y 64 de bronce que le sirvieron para coronarse como reyes del deporte estudiantil en Centroamérica.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

En la tarde-noche sabatina de Tegucigalpa, Honduras, en la conclusión de los Codicader, Guatemala aventajaba a Panamá 140 medallas por 121 que sumaban los panameños en total.

Sin embargo, con corazón, coraje, esfuerzo y mucha personalidad, nuestros deportistas lograron remontar esas cifras y se apoderaron del primer lugar del podio. Incluso, los salvadoreños obtuvieron el subcampeonato con 165 preseas (56 de oro, 36 de plata y 73 de bronce).

Los chapines bajaron al tercer lugar con un total de 189 medallas (54 de oro, 60 de plata y 75 de bronce).

En el cuadro general, la cuarta posición fue para Costa Rica con 133 medallas; quinta, Honduras con 136 preseas; sexto lugar, Nicaragua con 116 y Belice 9 metales.



